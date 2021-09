Inês de Medeiros reeleita em Almada promete diálogo com todas as forças políticas

A vencedora das eleições para a Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS), reeleita na presidência do município, prometeu dialogar com os eleitos de todos os partidos, mas reconheceu que o diálogo poderá ser mais fácil com o PSD.

"Eu já disse que irei falar com todos. Nós fizemos de facto, estes quatro anos, trabalho com o PSD. E, portanto, a conversa será, talvez, mais simples, mas irei falar com todos, tal como anunciei há quatro anos, tal como anunciei no início da campanha e agora aqui reafirmo", disse Inês de Medeiros.