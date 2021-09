Isaltino Morais ganha em Oeiras e dedica vitória à juventude

O candidato independente Isaltino Morais foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Oeiras nas eleições autárquicas de domingo, dedicou a vitória à juventude e sublinhou o reforço da maioria absoluta, após conquistar todas as freguesias do concelho.

"Não importa a percentagem. O que importa é que crescemos muito, aumentámos a nossa votação e conseguimos o melhor resultado de sempre em Oeiras", afirmou Isaltino Morais no seu discurso no final da noite eleitoral, no núcleo central Taguspark.

Para o recandidato independente à Câmara Municipal de Oeiras, esta foi "uma grande vitória" que também significa "uma maior responsabilidade".