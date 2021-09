Jerónimo de Sousa diz que PS "não toca" no "bife do lombo dos interesses do capital"

O secretário-geral do PCP criticou este domingo a postura do PS por 'chumbar' diplomas no parlamento como a redução do preço das botijas de gás, mas deixar intacto o "bife de lombo dos interesses do capital".

A precisamente uma semana das eleições, a campanha autárquica da CDU intensificou-se, assim como o tom das críticas ao PS, o principal adversário. Desta vez o local escolhido foi o antigo bairro da Icesa. Não houve passinho de dança, mas Jerónimo de Sousa bateu o pé ao som de "Venham mais cinco", de Zeca Afonso, interpretado pelo coletivo Sons da Liberdade.

Quando a música parou a cantiga foi outra e o dirigente comunista apontou o dedo ao PS pela permissividade com os grandes grupos económicos do país.