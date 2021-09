João Ferreira otimista e Jerónimo insatisfeito com resultados do PCP

Apesar dos resultados do PCP na noite eleitoral deste domingo para as eleições autárquicas, João Ferreira, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Lisboa, revela otimismo.

Para o candidato comunista, "estes resultados são uma de uma extraordinária campanha" que o partido comunista conseguiu realizar e revela "oportunidade de crescimento".

Segundo os resultados oficiais já conhecidos, o candidato comunista conseguiu apenas 13,27% dos votos para aquela que é a maior câmara do país.

João Ferreira falou depois do secretário-geral do PCP assumir insatisfação face aos números que o partido obteve nestas eleições autárquicas.

De recordar que João Ferreira é apontado como um possível sucessor de Jerónimo de Sousa na liderança do PCP. Também que o Governo necessita do partido comunista para viabilizar o Orçamento de Estado do próximo ano, uma vez que não tem maioria absoluta.