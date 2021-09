Maioria dos candidatos à Câmara do Porto vota de manhã para as eleições autárquicas

Oito dos onze candidatos à Câmara do Porto votam durante a manhã deste domingo, tendo, a maioria, reservado o período que antecede a divulgação dos resultados eleitorais para colmatar o tempo que dedicaram à campanha e estar com a família.

O candidato do BE à autarquia portuense é o primeiro a votar. Sérgio Aires dirige-se, pelas 09:30, à Junta de Freguesia de Campanha, no Porto, partindo daí para um dia em família.

A partir das 19:00, o candidato independente que concorre pelo BE estará, juntamente com a sua equipa, na Galeria Geraldes.

Meia hora depois, pelas 10:00, o candidato do PSD à Câmara do Porto Vladimiro Feliz desloca-se à Universidade Católica, na Foz do Porto, momento após o local se juntará à família.

O social-democrata espera recuperar o tempo perdido em família, por conta da campanha eleitoral. Ao início da noite, junta-se à sua equipa no Hotel Sheraton, quartel-general da candidatura de Vladimiro Feliz, na noite eleitoral, estando prevista uma declaração por volta das 22:00.

No Porto, Bebiana Cunha, do PAN, exerce o seu direito de voto entre as 10:30 e as 11:00 na Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra, seguindo depois para junto da família e amigos com quem vai passar o resto do dia, na expectativa de aproveitar ainda as horas que antecedem o fecho das urnas para usufruir da natureza e ler um livro.

Pelas 20:00, a candidata desloca-se para o Espaço PAN Porto, onde vai acompanhar, junto com a sua equipa, a noite eleitoral.

Por volta das 11:30, é a vez do candidato independente e atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Na companhia da sua mulher, o autarca fará o percurso a pé desde sua casa ao Centro Escolar S. Miguel de Nevogilde para depositar o seu voto na secção 34, partindo depois para um almoço e uma tarde em família.

A noite eleitoral será acompanhada na sede do Movimento independente "Aqui há Porto", nos Aliados, onde estará entre as 19:30 e as 20:00.

À mesma hora é a vez de Ilda Figueiredo, da CDU, exercer o seu direito de voto na Escola Básica Marinha, em Vila Nova de Gaia. A candidata da CDU pretende passar uma parte do dia em família, mas também dedicar algum tempo a acompanhar o ato eleitoral junto de alguns "camaradas" da coligação PCP-PEV. A noite eleitoral será acompanhada na sede do PCP, na Boavista.

Também o candidato socialista Tiago Barbosa Ribeiro marcará presença na sede de candidatura nos Aliados durante a noite eleitoral, depois de um dia passado em família.

Antes, o socialista dirige-se pelas 12:00 à Escola EB 2/3 de Paranhos para exercer o seu direito de voto na secção 17.

André Eira do Volt vota às 12:00, na Escola Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos, seguindo depois para junto da família. Depois do encerramento das urnas, pelas 20:00, o cabeça de lista do Volt vai acompanhar os resultados eleitorais no restaurante Rio´s Tapas & Bar, na zona da Batalha, junto da sua equipa.

Pela mesma hora, o cabeça de lista do Partido Popular Monárquico (PPM) Diogo Araújo Dantas vota na Escola Secundária Rodrigues de Freitas, no Porto. Ganhe ou perca, o candidato passará o dia a "preparar o pós-eleições" e a noite em casa com a família a assistir à divulgação dos resultados.

Já o cabeça de lista do Ergue-te Bruno Rebelo vai aproveitar a sua pausa de almoço, entre as 13:00 e 15:00, para exercer o direito de voto na Escola Básica nº1 de Vila do Conde. O candidato, que gere um supermercado na Póvoa do Varzim, vai passar o dia a trabalhar e à noite vai acompanhar o fecho das urnas e divulgação dos resultados em casa junto da sua família.

Em Vila Nova de Gaia, o cabeça de lista do Livre Diamantino Raposinho vota entre as 13:00 e as 15:00 Escola secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, em Arcozelo. O candidato deverá acompanhar a noite eleitoral, na casa de "um dos camaradas" do partido, com as equipas de campanha do Porto e de Vila Nova de Gaia, depois de um dia passado em família.

O candidato do Chega e atual presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, António Fonseca, é o último dos cabeças de lista a votar. O autarca exerce o seu direito de voto na Escola Secundária Almeida Garret por volta das 19:30.

António Fonseca vai passar o dia na junta de freguesia para resolver eventuais imprevistos que surjam na qualidade de autarca, deslocando-se ao início da noite, por volta das 20:00, ao Eurostar Hotel, nos Aliados, onde vai acompanhar os resultados das eleições autárquicas.

Concorrem à presidência da Câmara do Porto nas eleições autárquicas de domingo Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" -- apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre)