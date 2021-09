Mariana Mortágua contra Medina avisa que "quem fez igual não vai fazer diferente"

A deputada do BE Mariana Mortágua avisou na quinta-feira os lisboetas que estão a pensar entregar a maioria absoluta a Fernando Medina na Câmara de Lisboa que "quem fez igual não vai fazer diferente" a não ser que seja obrigado.

Com Francisco Louçã, antigo líder do BE, a assistir na plateia do Capitólio, em Lisboa, ao comício de reta final de campanha, Mariana Mortágua subiu ao palco com dois alvos bem identificados: o presidente recandidato da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina e tentar impedir a sua maioria absoluta.

"Eu deixo uma pergunta a todas as pessoas para quem a habitação, as alterações climáticas e a exclusão social são assuntos sérios, mas que ainda pensam em votar Fernando Medina. Porquê? Porquê entregar a maioria absoluta ao Partido Socialista? Porquê?", questionou.