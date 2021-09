Ministra da Saúde usa carro do Governo para campanha autárquica do PS no Porto

Marta Temido, ministra da Saúde, usou uma das viaturas oficiais do Governo para participar numa ação de campanha autárquica pelo PS.



Segundo o Observador, a ministra aproveitou a deslocação oficial ao Porto para, esta sexta-feira, tomar o pequeno-almoço com o candidato à Câmara Municipal do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro. O Ministério da Saúde confirma ao mesmo jornal, como disse Marta Temido, que a ministra estava naquele local "à margem da agenda"

Marta Temido apresentou-se como militante, mas para chegar ao local foi transportada num carro do Executivo, podendo estar em causa um crime de peculato de uso, segundo dizem especialistas ao Observador. Com o candidato socialista ao município, tomou o pequeno-almoço no café Guarany, na Avenida dos Aliados, para aproveitar a deslocação ao Porto e a Gaia.

Após o pequeno-almoço, Marta Temido visitou o Centro de vacinação do Pavilhão das Pedras, em Vila Nova de Gaia, e depois voltou ao Porto, para participar no 12.º Encontro nacional das Unidades de Saúde Familiar.

Em causa estão algumas dezenas de quilómetros que distam a deslocação oficial do pequeno-almoço com Tiago Barbosa Ribeiro, não-oficial.