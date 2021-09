Movimento Independente vence na Mealhada e conquista câmara ao PS

O Movimento Independente Mais e Melhor (MMMI) venceu as eleições autárquicas na Mealhada, conquistando a presidência da câmara ao PS, apurados os resultados nas seis freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do MMMI, com 37,82% dos votos e três mandatos, incluindo a presidência da câmara, o segundo mais votado é o PS, com 29,54%, e três mandatos, e o terceiro é a coligação PSD/CDS-PP/IL/MPT/PPM, com 19,20% dos votos e um mandato.

António Jorge Franco era o cabeça de lista do movimento independente à câmara municipal.