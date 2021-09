Partido Popular Monárquico do Porto diz que principais perdedores são os órgãos que fiscalizam as eleições

O Partido Popular Monárquico (PPM) do Porto disse que os "principais perdedores" das eleições autárquicas deste domingo "são os órgãos que fiscalizam as eleições, a Comissão Nacional de Eleições e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social".

Em comunicado enviado às redações, após serem conhecidas as primeiras projeções, o candidato do PPM/Porto, Diogo Araújo Dantas, acrescenta que o "Presidente do regime e a Assembleia do regime" também fazem parte dos "perdedores" das autárquicas.

"Portugal está num processo profundo de regressão democrática. A abstenção é um dos sintomas desta catástrofe. Aparentemente haverá entre 0 e 1% aos quatro partidos fora dos 'sete candidatos' da comunicação social. Além da comunicação social 'mainstream', que relativamente ao Porto andou a pregar que só haveria sete candidatos, também as empresas de sondagens têm de ser investigadas. Lembro que houve sondagens que deram 59% a Rui Moreira", lê-se no comunicado.