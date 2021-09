Pedro Lima conquista bastião socialista de Vila Flor para o PSD/CDS-PP

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP, Pedro Lima, conquistou no domingo o bastião do PS de Vila Flor, no distrito de Bragança, depois de quase 30 anos de liderança socialista.

O candidato já tinha tentado há quatro anos e voltou à corrida autárquica nestas eleições contra o ainda presidente da Câmara do PS, Fernando Barros, que se candidatou a um terceiro mandato.

Para o vencedor Pedro Lima, "nos últimos dias de campanha o contágio foi tão evidente" que começou a acreditar que, além da vitória, iria ter um quarto vereador.

"É todo um trabalho de proximidade e de formular um programa que venha ao encontro das expectativas das pessoas e não desistir e não baixar os braços", referiu em relação ao percurso dos últimos quatro anos, que resumiu "de uma oposição construtiva que colheu frutos".

O recandidato socialista derrotado Fernando Barros considerou que "o regime democrático é mesmo assim".

"A gente vai a eleições para ganhar e para perder, eu perdi, é o povo que quis", afirmou.

Fernando Barros considerou que tem "feito um excelente trabalho", vincando que deixa a Câmara de Vila Flor "em excelentes condições financeiras e estabilizada" com uma liquidez de "35 milhões de euros".

"O meu sucessor vai ter ali um bom campo para trabalhar", considerou, acrescentando que não sai "zangado com ninguém" e que espera "que Vila Flor continue na senda do desenvolvimento".

"Mas há uma coisa que eu garanto: eu vou andar por aqui", concluiu.

A coligação PSD/CDS-PP conquistou no domingo ao PS a Câmara Municipal de Vila Flor, distrito de Bragança, quando estão apurados os resultados nas 14 freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.



Depois do PSD/CDS-PP, que obteve 53,77% dos votos e elegeu Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo como presidente da Câmara de Vila Flor, o segundo mais votado é o PS, com 40,47%, e o terceiro é o BE, com 1,73% dos votos.