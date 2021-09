O PS conquistou ao PSD a Câmara de Ferreira do Zêzere nas eleições autárquicas de domingo, quando estão apurados os resultados nas sete freguesias do concelho, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, que obteve 56,88% dos votos e elegeu Hugo Gomes como presidente da Câmara, o segundo mais votado é a coligação PSD/CDS-PP, com 34,21%, e o terceiro é o Nós Cidadãos, com 2,98% dos votos.