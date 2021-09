PS ganha a Câmara de Vila Real de Santo António ao PSD

O PS venceu as eleições autárquicas de domingo em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, roubando a autarquia ao PSD, quando estão apurados os resultados das três freguesias, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

O novo presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, é Álvaro Araújo, depois de vencer com 37,12% dos votos e três mandatos.

Em segundo lugar ficou o PSD, com 32,47% e três mandatos. A coligação formada por PCP/PEV somou 11,72% dos votos e um mandato.