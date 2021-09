O PS venceu as eleições autárquicas de domingo em Montemor-o-Novo, distrito de Évora, quando estão apuradas todas as sete freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois de Olimpio Manuel Vidigal Galvão do PS, com 40,15%, o segundo mais votado foi o candidato do PCP-PEV, com 34,10%, e o terceiro do CDS-PP/PSD, com 18,16% dos votos.