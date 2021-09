PS reconquista Câmara de Valença ao PSD 12 anos depois

O deputado socialista José Manuel Carpinteira disse este domingo ter ficado "muito feliz" por reconquistar a Câmara de Valença, 12 anos depois do Partido Socialista a ter perdido para o PSD, apesar de não ter alcançado a maioria absoluta.

"Para os valencianos foi grande vitória. O nosso objetivo era ganhar coma maioria absoluta, estivemos quase. Os valencianos quiseram mudança e um novo rumo para o concelho", afirmou este domingo à agência Lusa, José Manuel Carpinteira.

De acordos dos dados do Ministério da Administração Interna(MAI), apuradas as 11 freguesias, o PS venceu as eleições legislativas com 40,01% e garantiu três mandatos autárquicos.