PS reivindica vitória nas eleições e acredita que vai triunfar em Lisboa

O secretário-geral adjunto do PS reivindicou este domingo vitória do seu partido nas eleições autárquicas, dizendo que irá vencer em número de câmaras e de freguesias, e manifestou-se confiante no quinto triunfo consecutivo em Lisboa.

Esta posição foi transmitida por José Luís Carneiro numa declaração em que também assinalou que a abstenção nas eleições autárquicas deste domingo será inferior àquela que se registou nas eleições presidenciais de janeiro passado.

"De acordo com todos os indicadores, o PS vai voltar a ganhar as eleições autárquicas e constitui-se como a grande referência do Poder Local democrático. É o maior partido nos municípios e nas freguesias", afirmou.