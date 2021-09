PS volta a ganhar Câmara de Sardoal três décadas depois

O PS venceu este domingo as eleições autárquicas no município de Sardoal, quando estão apurados os resultados nas quatro freguesias, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, que volta a ganhar a presidência do concelho 32 anos depois, com 44,53% (três mandatos), a segunda lista mais votada é a do PSD, com 44,23% (dois mandatos), e a terceira é a do Chega, com 4,95% dos votos.

O município era liderado no atual mandato pelo PSD.





