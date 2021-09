O PSD venceu as eleições autárquicas deste domingo em Pedrógão Grande, quando estão apurados os resultados nas suas três freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PSD, com 52,62%, o segundo mais votado é o PS, com 28,20%, e o terceiro é o CDS-PP, com 11,60% dos votos.