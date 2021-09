PSD/CDS-PP ganha a câmara de Mourão ao PS

O candidato do PSD/CDS-PP à Câmara de Mourão (distrito de Évora), João Fortes, venceu este domingo com maioria absoluta, afastando o PS, que detinha a presidência no mandato anterior, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

De acordo com os resultados, quando estão apurados os dados das três freguesias, o PSD/CDS-PP obteve 47,14% dos votos, enquanto o PS, que se recandidatou com Maria Clara Safara, anterior presidente, teve 36,80%. O terceiro classificado é o PCP-PEV, com 8,12% dos votos.





