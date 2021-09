PSD/CDS-PP/PPM conquista Santa Cruz da Graciosa após três mandatos do PS

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu as eleições na Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, nos Açores, elegendo António Reis, vereador na oposição daquela autarquia há oito anos, depois de três mandatos liderados pelo PS.

De acordo com dados finais do Ministério da Administração Interna, com a contagem terminada e quatro freguesias apuradas, a coligação PSD/CDS-PP/PPM, que também lidera o Governo Regional dos Açores, obteve 57,21% dos votos (três mandatos), ao passo que o PS, que apresentava um candidato novo devido à limitação de mandatos do atual presidente de Câmara, alcançou 38,66% (dois mandatos).

O cabeça de lista da coligação, António Reis, disse que a vitória se deveu ao trabalho da equipa e à união dos três partidos que integram a coligação.

"Esta vitória deveu-se a um trabalho muito grande da coligação, que conseguiu juntar muita gente interessada e as pessoas deram-nos um vitória muito clara", adiantou, em declarações à Lusa, acrescentando que "a união fez a força".

À Câmara de Santa Cruz da Graciosa concorria, também, o PS, com José Ávila como cabeça de lista, que exerce funções como deputado regional desde 2004.

O atual presidente de Câmara, do PS, Manuel Avelar Santos, estava impedido de se recandidatar por ter cumprido três mandatos.

O novo autarca de Santa Cruz da Graciosa, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, avançou que o abastecimento de água será uma prioridade neste mandato, bem como o trabalho em colaboração com coletividades e empresas.

"Queremos começar a trabalhar, porque estamos muito motivados", salientou.

António Reis, bancário de profissão, é bacharel em Ciências Empresariais e era vereador da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa há oito anos.

Presidente do PSD/Graciosa desde 2019, foi também membro da assembleia de freguesia de Santa Cruz durante quatro anos e deputado municipal em Santa Cruz por igual período de tempo.

Nas últimas autárquicas, a candidatura do PSD, liderada por António Reis, obteve 46,84% (dois mandatos).

O PS venceu com 49,29% (três mandatos).