A secreta (SIS) reuniu informação de que grupos de negacionistas da pandemia da Covid-19, que têm causado problemas maioritariamente em protestos contra a vacinação e contra figuras do Estado, estão a preparar distúrbios nas assembleias de voto, este domingo, durante as eleições autárquicas.O CM sabe, ainda, que o departamento de informações da PSP reuniu alertas que apontam no mesmo sentido e, por isso, foi emitido um “aviso sério” ao dispositivo para estar atento a movimentações.