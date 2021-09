Ramalho Eanes expressa apoio ao "projeto e estratégia" de Manuel Machado para Coimbra

O antigo presidente da República Ramalho Eanes expressou esta quinta-feira o seu apoio ao candidato socialista à Câmara de Coimbra, considerando que Manuel Machado tem "projeto e estratégia" para o concelho.

"[Manuel Machado] tem dedicado toda a sua vida a Coimbra e nunca a usou como trampolim para chegar a qualquer outro lado. É um homem com projeto e estratégia, que sabe estabelecer prioridades e responder-lhes", disse aos jornalistas o general, que foi chefe de Estado entre 1976 e 1986, no final da sessão que decorreu no Convento São Francisco.

Para Ramalho Eanes, o candidato socialista, que se recandidata a um terceiro mandato consecutivo, "tem uma informação que ninguém possui: conhece Coimbra, os conimbricenses, os que podem investir e colaborar, de maneira que este capital é extremamente importante".

O antigo presidente da República, de 86 anos, destacou "a experiência de competência, de diálogo e de tolerância" de Manuel Machado, que "é um homem que é capaz de ouvir todos para se melhor informar e ajustar procedimentos e, naturalmente, para afinar decisões".

"É um homem que percebe que as organizações complexas como uma câmara exigem cada vez menos arrogância, mais unidade, mais informação, mais troca de pontos de vista, o que significa cada vez maior colaboração entre todos os que estão disponíveis e é isso que tem feito", referiu o militar, que foi padrinho de casamento de Manuel Machado.

Segundo Ramalho Eanes, que integra o Conselho de Estado, o candidato Manuel Machado "tem dado uma lição de democracia, de tolerância, que ajuda naturalmente a vencer tudo aquilo que, nestes últimos tempos, vem ameaçando, de forma preocupante, a democracia portuguesa".

"Este homem pode contribuir para defender os interesses comuns permanentes desta região e tem condições para fazer com que as pessoas sejam mais tolerantes, mais amigas, mais solidárias e mais felizes", frisou.

O general Ramalho Eanes lidera a comissão de honra da candidatura de Manuel Machado, que inclui 290 personalidades, entre eles o histórico socialista Manuel Alegre, o catedrático de medicina Duarte Nuno Vieira e Teresa Mendes, diretora do Instituto Pedro Nunes.

Os candidatos à Câmara de Coimbra são o atual presidente do município, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos Somos Coimbra -- PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (coligação Coimbra é Capital - PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).