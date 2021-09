O candidato da coligação liderada pelo PSD, Carlos Moedas, à Câmara de Lisboa, juntou figuras de peso no comício de encerramento da campanha que decorreu esta quinta-feira no Centro de Congressos de Lisboa. Responderam à chamada o eurodeputado social-democrata, Paulo Rangel, o antigo líder laranja, Marques Mendes, e o ex-presidente do CDS, Paulo Portas, assim como Nuno Morais Sarmento, ‘vice’ de Rui Rio.