Raul Castro garante diálogo e proximidade na Batalha

O presidente da Câmara da Batalha, Raul Castro, garantiu diálogo e proximidade no mandato que este sábado iniciou, e avisou que os resultados só aparecem com trabalho e tempo.

"Assumimos a candidatura em conjugação com vários setores da população do concelho, empresas, famílias, instituições, em diálogo permanente, pela proximidade e também pela confiança", afirmou Raul Castro, na cerimónia de tomada de posse dos órgãos municipais da Batalha, distrito de Leiria, referindo que esta é uma aposta a manter.

O autarca, que liderou o movimento independente "Batalha é de todos" e conquistou a Câmara ao PSD, assegurou que estes "vão ser os princípios" com que o executivo vai desenvolver a atividade.

"Estamos cá para falar menos e fazer mais, é assim que terá de ser", assegurou, exemplificando com o desenvolvimento "de parcerias com todos os agentes da comunidade" e, dessa forma, "desenvolver o concelho da Batalha".

Destacando a necessidade de dar atenção às empresas e criar condições para a fixação de pessoas, oferecendo qualidade de vida, Raul Castro prometeu ainda transparência, dedicação e esforço.

"Vamos lutar todos para tentar trazer para o concelho aquilo que nos falta, aquilo que é essencial e que por vezes não é fácil", adiantou, ressalvando que "nem tudo é possível fazer".

Raul Castro afirmou ainda contar "com a colaboração de todos", incluindo da oposição, que a Câmara está de porta aberta para "acolher sugestões e, também, alguma reclamação", convicto de que, em conjunto, é possível fazer mais.

Dirigindo-se aos funcionários municipais, disse, igualmente, esperar "a colaboração de todos", para a Câmara "estar disponível para desempenhar a sua missão e conseguir resultados".

"Os resultados só aparecem com trabalho e, acima de tudo, com tempo. Peço-vos que tenham alguma tolerância com o tempo (...), para desenvolver os nossos objetivos, a nossa estratégia", concluiu.

Tomaram também posse pelo movimento independente "Batalha é de todos" Maribela Vieira, Mónica Cardoso e Carlos Agostinho. O executivo, de sete elementos, fica completo com os membros eleitos pelo PSD, Paulo Batista Santos (presidente cessante), André Loureiro e Ana Rita Calmeiro.

Paulo Batista Santos anunciou que iria suspender o mandato, para permitir a rotatividade dos membros da lista candidata social-democrata.

Raul Castro, que completa 73 anos na próxima semana, foi presidente da Câmara da Batalha, eleito pelo CDS, entre 1990 e 1997.

Em 2009, liderou a lista do PS à Câmara de Leiria, que ganhou. Manteve-se como presidente de Câmara até agosto de 2019, quando suspendeu o mandato para integrar as listas às eleições legislativas, tendo sido eleito deputado.

O novo presidente da Assembleia Municipal, também eleito pelo movimento, é o diretor do Mosteiro da Batalha, Joaquim Ruivo.