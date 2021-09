Tornou-se um dos temas da campanha, com os partidos de esquerda a acusarem o PSD de eleitoralismo, por ter avançado com a proposta da transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra em vésperas de autárquicas. Esta sexta-feira, a medida foi aprovada no parlamento na generalidade, com os votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e oito deputados do PS.