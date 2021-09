Urnas encerradas em Portugal Continental e na Madeira. Previsão de abstenção entre 46 e 49%

Marcelo diz que "não há razão para as pessoas terem medo" de ir votar

Marcelo Rebelo de Sousa votou em Molares, Celorico de Basto, mais de uma hora depois do previsto.O Presidente da República destacou que "quando foi preciso resolver problemas das pessoas [na pandemia] quem apareceu em primeiro lugar foram as Câmaras Municipais e as juntas de freguesia". "As pessoas perceberam como os autarcas são insubstituíveis", acrescentou.Marcelo admitiu ainda que vai estranhar caso os números da abstenção sejam altos, "depois do empenhamento dos autarcas e dos candidatos que fizeram campanhas e pré-campanhas quando ainda havia muitas restrições".O Presidente da República diz que "não há razão para as pessoas terem medo e não perceberem a importância deste voto", ao contrário do que aconteceu durante as eleições presidenciais, em que a pandemia estava "no pico".Marcelo Rebelo de Sousa lembrou também que "a parte mais significativa dos fundos europeus vai ser gasta pelos autarcas escolhidos" este domingo.