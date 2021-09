O movimento independente "Vamos Mudar" (VM) estreou-se com uma vitória nas eleições autárquicas de domingo, nas Caldas da Rainha, e pôs fim a uma governação social-democrata de 36 anos, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Depois de apurados os resultados das 12 freguesias do concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, o VM ganhou com 40,70% dos votos, seguindo-se o PSD, com 34,71%, e o PS, com 11,14%.

Por mandatos, o VM elegeu três vereadores, o PSD outros três, e o PS um.