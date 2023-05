Terra de canais e de moliceiros, Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal, mas são as bicicletas que a Ciclaveiro quer colocar no centro da cidade e tornar protagonistas. Com a promoção da mobilidade sustentável como principal missão, a Casa da Bicicleta nasceu em outubro de 2021. Um espaço aberto à comunidade, onde é possível aprender a andar de bicicleta, fazer reparações ou experimentar equipamentos.









