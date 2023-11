A Associação Passa Sabi, instalada no bairro do Rego, em Lisboa, dedica-se a promover atividades a nível cultural, social, económico e desportivo que incentivem o encontro e as relações. Serve, ainda, como mediador e representante dos interesses da comunidade.



A requalificação do bairro é, também, um dos objetivos para um melhor usufruto dos espaços comuns e lúdicos e para dar uma maior qualidade de vida aos moradores.









