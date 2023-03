CM e CMTV celebram hoje aniversário com dia de ‘Redação Aberta’

O

abrem esta segunda-feira as portas da sua redação para mostrar aos leitores e telespectadores como são produzidos diariamente o maior jornal português e o canal de televisão líder de audiências no cabo.



A iniciativa surge no âmbito do aniversário da

, que celebrou 10 anos na sexta-feira, e do

, que completou este domingo 44 anos.

Atualizado a 20 de mar de 2023 | 11:06

10:33 | 20/03 Florbela Garcia e João Almeida, da área de produção e distribuição

10:22 | 20/03 Paulo João Santos, diretor executivo do Correio da Manhã, e Rogério Chambel, editor adjunto da secção sociedade, estão há 31 anos no jornal e explicaram a um grupo de estudantes como é produzido o jornal e quais os desafios que enfrentaram ao longo destas três décadas.



Rogério Chambel sublinhou que no Correio da Manhã "damos voz às pessoas" e que este é "um jornal de proximidade, em que as pessoas confiam".



Paulo Sousa e João Aleixo, da área comercial e do marketing, explicaram a importância destas áreas para a imprensa e Florbela Garcia e João Almeida, das áreas da produção e distribuição, detalharam aos estudantes presentes na redação como funciona o fecho do jornal, a ida para a gráfica e como os imprevistos obrigam a alterações ao planeado. "Há acontecimentos que conseguimos prever e que temos algumas horas para preparar o que se vai passar. Há outros, como as cheias, que são impossíveis", sublinhou Florbela Garcia. João Almeida recordou os tempos da pandemia e destacou que nesse período o jornal venceu 24 milhões. "Temos uma relevância significativa no mercado", destacou João Almeida.

10:11 | 20/03 Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Cofina, deu as boas-vindas a um grupo de estudantes convidados, no arranque da 'Redação Aberta'.



"Este é o espaço sagrado [a redação] onde se fazem todas as marcas do grupo Cofina. Para nós jornalistas isto é uma experiência não só inédita mas também um tanto ou quanto perturbadora. Porque a redação costuma ser e é um espaço sagrado", explicou o diretor-geral editorial.



Carlos Rodrigues destaca que a decisão de fazer uma Redação Aberta passou por mostrar à sociedade e aos leitores do Correio da Manhã e da CMTV como é o funcionamento de uma redação.

Carlos Rodrigues

