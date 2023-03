Correio da Manhã celebra 44º aniversário com iniciativa solidária ‘Gente que Faz Mais Pelo País’

O que seria do Mundo sem sociedades civis fortes, exigentes, com capacidade de moldar agendas globais, no interesse de todos? Sem a criatividade que as dinâmicas sociais democráticas produzem, em campos tão diferenciados como os da sustentabilidade planetária, a defesa da ecologia e da transição climática ou o apoio a formas de comércio justo? Seria um Mundo muito diferente, para pior, no sentido de ter ainda menos preocupações com a igualdade, com o combate à exclusão ou com as diversas formas de pobreza.

Por tudo isso, o Correio da Manhã vai comemorar o 44º aniversário com uma iniciativa a que chama ‘Gente que Faz Mais Pelo País’.

Com ela, o CM procura dar um contributo, no quadro daquilo que é a responsabilidade social de um órgão de comunicação social, mas, também, pela convicção que temos sobre o importante papel da imprensa no apoio à construção de novas formas de organização social e cívica.

Esta iniciativa vai prolongar-se por todo o ano, até aos 45 anos deste jornal, procurando projetar na sociedade uma mensagem forte, de sensibilização para os desafios da economia circular, os seus atores e protagonistas, as suas formas mais inovadoras.

Vamos dar o nosso contributo, mostrando que há muita gente a trabalhar, e muito bem, com abordagens criativas, para lá daquilo que são as agendas institucionais, políticas, económicas, ou mesmo oriundas do universo mediático da economia social.

A nossa orientação é simples. Seguimos os valores, objetivos e desafios que estão traduzidos na Agenda 2030 das Nações Unidas, aprovada em 2015 com amplo consenso mundial. São, obviamente, muitíssimo mais vastos do que este nosso desígnio. Mas a ambição que nos impulsiona, nesta nossa iniciativa, não é pequena.

Em parceria com dois destacados arquitetos investigadores, Carolina Cardoso e Moisés Rosa, vamos centrar o projeto ‘Gente que Faz Mais pelo País’ na área da economia social, mas não ficaremos por aí. Tudo o que se relacione com a gestão da terra e da natureza nos interessa. Este será, por isso, o território da valorização de iniciativas ligadas à arquitetura, urbanismo, cultura, património, educação, energia e clima, ferramentas e tecnologia, habitação, mobilidade e desenvolvimento comunitário e cidadania.

O objetivo passa por encontrar, mapear e divulgar as instituições que promovem a inovação social, de Norte a Sul de Portugal, e que, com isso, procuram materializar ideais de construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

Os critérios que orientam a nossa acção em busca dessas organizações são simples:

- Devem promover a sustentabilidade social, ambiental e económica.

- Devem ser colaborativas e promover redes de colaboração;

- Devem ser inovadoras e responder aos princípios da economia social e/ou solidária;

- Devem criar um impacto positivo, a nível local;

- Devem promover formas de governo democrática e participativa;

- Não podem ser entidades públicas e ter uma organização formal, exigível a qualquer tipo de associação ou cooperativa.

O CM, como voz e corpo social integrante da sociedade civil, participa nesse esforço de tentar mudar alguma coisa no mundo, procurando transformá-lo num lugar melhor para todos.

Só com meios de comunicação social abertos à sociedade se consegue potenciar a valiosa plataforma que os media representam, como meio de na mudança coletiva. Só dando voz aos portugueses conseguiremos também dar voz a todos os que lutam por uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Nas próximas 44 semanas, por tudo isso, é aqui que nos poderá encontrar. Junte-se a nós.