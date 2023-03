Correio da Manhã com ‘redação aberta’ para assinalar aniversário

O jornal diário preferido dos portugueses comemora, este domingo, 19 de março (Dia do Pai), o seu 44.º aniversário, apenas dois dias após a celebração do 10.º aniversário da, esta sexta-feira. As duas datas festivas quase que se encontram e serão este ano assinaladas com uma iniciativa inédita: na próxima segunda-feira, dia 20, o ‘’ e avão abrir as portas da sua redação para mostrar aos leitores e telespectadores como são produzidos diariamente o maior jornal português e o canal de televisão líder de audiências no cabo.Além disso, as nossas equipas também irão receber na redação visitas muito especiais, das quais se destacam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o músico António Zambujo e João Vaz, antigo diretor do ‘’.Esta iniciativa dá pelo nome de ‘Redação Aberta’. E é precisamente isso que vai acontecer: pelo centro nevrálgico da produção noticiosa que preenche diariamente as páginas do ‘’ e os vários blocos de informação da CMTV vão passar leitores, assinantes, telespectadores, parceiros e estudantes que, neste dia tão especial, terão uma oportunidade única para conhecer de perto a vasta equipa, desde os jornalistas aos departamentos imprescindíveis à produção dos conteúdos finais deste projeto vencedor.Para assinalar a data e reforçar esta experiência, vão estar ainda presentes na redação comentadores, figuras ligadas ao passado histórico do ‘Correio da Manhã’ e muitos outros convidados especiais que não podiam deixar passar a data sem dar o seu contributo para ajudar à compreensão das várias dinâmicas existentes nos dois órgãos de comunicação social.Embora seja a primeira vez que o ‘’ e aabrem as suas portas à comunidade, esta não é uma iniciativa inédita no meio. O dia da ‘Redação Aberta’ trata-se de "uma prática corrente em alguns países europeus, como Espanha e França, onde várias publicações com grande presença em todas as plataformas - papel, televisão e digital - têm vindo a desenvolver a ideia de um jornalismo participativo e de funcionamento em comunidade", afirma Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto do ‘CM’. Neste caso, afirma Eduardo Dâmaso, o dia aberto na redação do projeto CM/CMTV vai decorrer sob o lema ‘Jornalismo, Liberdade, Democracia’, homenageando a importância da comunicação social na construção e reforço do Estado de Direito Democrático."O dia da ‘Redação Aberta’ procura valorizar, reforçar e homenagear a comunidade de leitores e telespectadores que nos acompanham desde há muito neste projeto editorial", afirmou à ‘Boa Onda’ Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto do ‘’ e um dos principais responsáveis pela organização desta iniciativa inédita no ‘’.E porque este é, acima de tudo, um dia de festa para o ‘’, a música de António Zambujo, um dos mais conhecidos músicos portugueses da atualidade, vai fazer-se também ouvir na redação do ‘’.Na bagagem traz a sua guitarra e temas bem conhecidos, como ‘Sem Palavras’ ou ‘Pica do 7’, que irá interpretar ao vivo e a cores na redação.