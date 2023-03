Um dia diferente e com revelações surpreendentes, como a do ministro da Cultura, maravilhado com o seu Benfica. “Nunca os vi jogar tão bem desde os tempos de Eriksson.” Foi por essa altura que Pedro Adão e Silva se entregou de alma e coração ao clube da Luz, tinha oito ou nove anos.António Zambujo também não escondeu a sua preferência clubística, elogiando os tons de vermelho da decoração. Já fala na festa do Marquês e pediu a Carlos Moedas para não se esquecer de o convidar para a receção aos campeões nos Paços do Concelho. O presidente da Câmara de Lisboa, adepto do Sporting, prometeu não se esquecer.Foi assim a ‘Redação Aberta’ do, uma oportunidade de mostrar o trabalho de uma grande equipa, como sublinhou o presidente da Cofina. “Temos uma excelente equipa e desde que esse espírito se mantenha, a Cofina vai adaptar-se às mudanças e sobreviver. Temos que estar muito atentos e disponíveis para mudar, quem parar vai morrer”, disse Paulo Fernandes.