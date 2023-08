Um espaço onde as ideias se tornam realidade e onde é possível fazer quase tudo. É assim que se define o laboratório de fabricação digital Viva Lab, fundado em 2018.



“Costumo dizer que o Viva Lab é o paraíso para os criativos, designers, arquitetos, inventores. Quem tenha uma ideia pode vir aqui e nós apoiamos as pessoas a concretizar essa ideia”, explica Tauan Bernardo, um dos cofundadores da associação sem fins lucrativos, sediada no Porto.









Ver comentários