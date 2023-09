A Critical Concrete é uma entidade sem fins lucrativos, criada no Porto, que aposta na arquitetura social e sustentável. “A nossa filosofia é entre a arquitetura sustentável de elite e a mais ‘hippie’ ou mandala, num modelo com materiais saudáveis, sem cimento nem petroquímicos, com foco importante na investigação”, diz o fundador Samuel Kalika.









