Primeira cooperativa de energias renováveis em Portugal tem como missão tornar o setor mais democrático

Tornar a energia mais acessível a todos e contribuir para um Mundo mais sustentável. É esta a principal missão da Coopérnico, a primeira cooperativa de energias renováveis a operar em Portugal. "A Coopérnico foi fundada em 2013 por 16 pessoas de diferentes áreas, mas com uma única preocupação, a democracia energética", explicou aoAna Rita Antunes, coordenadora executiva da cooperativa enérgica.A Coopérnico, com sede em Lisboa, faz a instalação de painéis solares em associações do setor social, tais como creches, fundações e lares. Um dos objetivos é a redução da fatura de energia elétrica, mas também ajudar o Planeta. "A nível ambiental, o principal benefício é a redução das emissões de CO2, ou seja, da pegada carbónica", explicou aoAlekson Luz, técnico de produção. O fator-chave da cooperativa são os seus mais de três mil membros. Dão a oportunidade às entidades, sem fins lucrativos, de produzirem a própria energia reno vável sem a necessidade de assegurar o investimento inicial. "Os membros investem em sistemas de produção de energia renovável, ou seja, emprestam o dinheiro à cooperativa, e depois com esse dinheiro recebem o valor de retorno do investimento", adiantou. Para se ser membro da Coopérnico e ajudar instituições é necessário registo no site, preencher os dados e comprar pelo menos três títulos de capital social no valor de 60 euros mensais, sem quotas anuais.A creche A Tartaruga e a Lebre foi a terceira instalação fotovoltaica da Cooperativa Coopérnico. Em 2013 foram instalados 96 painéis solares na cobertura desta instituição de Alvalade, Lisboa."Quisemos fazer parte da Coopérnico por dois motivos. Primeiro, pela questão financeira, uma vez que os painéis garantem a produção de ener gia e, assim, usamos uma per centagem inferior de energia produzida da rede, por outro lado, pela questão da sustenta bilidade, que para nós é uma questão importante", explicou aoo presidente da APPACDM, Mário Matos. Com a instalação, a creche paga menos cinco mil euros por ano.A Coopérnico tem atual mente mais de 1500 contratos. "Quem pretende fazer uma instalação deve entrar emcontacto connosco para faze mos a análise de investimento. Demora em média dois meses para se ter o sistema total mente instalado e a produzir energia limpa", explica Alekson Luz."O nosso objetivo não é o lucro"Pretendemos que o setor energético seja mais democrático através da participação cidadã, uma vez que somos uma empresa sem fins lucrativos, em que o nosso objetivo não é o lucro, mas sim os benefícios e os serviços que prestamos a todos os nossos membros.Instalamos os painéis maioritariamente em associações do setor social, como fundações, lares, creches e hospitais. As instituições que apoiámos até hoje con seguiram reduzir a sua fatura de energia elétrica. Isto porque, a partir do momento em que existe um siste ma fotovoltaico na cobertura, há menos consumo de energia que vem da rede, e que é mais cara do que a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos.O valor já ultrapassou os dois milhões de euros.