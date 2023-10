‘Revolução’ numa aldeia: Associação de Oledo tem como principais objetivos ajudar quem chega e integrá-los na comunidade

Há dois anos e meio o Espaço Aldeão instalou-se em Oledo, às portas de Idanha-a-Nova, e desde então tem revolucionado a vida na aldeia. De uma freguesia estagnada por décadas de emigração, a localidade raiana volta a ganhar brilho e uma comunidade vibrante por via da fixação de novas famílias.Para este crescimento de população muito tem contribuído a ação desta nova associação, que tem como principais objetivos ajudar quem chega - quer de outras partes do País quer do estrangeiro - e integrá-los na comunidade.









