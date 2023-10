A Casa da Esquina, em Coimbra, é uma associação cultural multidisciplinar que abrange todas as faixas etárias e apresenta uma proposta variada que vai do teatro à música, com passagem pela fotografia, vídeo, pintura e artes plásticas.



Com uma programação mensal, realiza exposições, ‘workshops’ temáticos e oficinas e promove painéis de discussão e debate, com temas de cultura, educação ou saúde.









Ver comentários