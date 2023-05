Líder de movimento antimonárquico libertado em Londres

A polícia britânica libertou no sábado à noite, em Londres, o principal organizador de uma manifestação antimonarquia, à margem da coroação de Carlos III, cuja detenção foi amplamente criticada, disse a organização "Republic", defensora da abolição da monarquia.

O movimento republicano britânico informou no sábado à noite que o seu diretor, Graham Smith, e vários outros elementos foram libertados, após cerca de 16 horas de detenção, em que tiveram os seus telefones confiscados.

"O direito de protestar já não existe no Reino Unido. Muitas vezes me disseram que o monarca serve para defender as nossas liberdades, [mas] agora nossas liberdades são atacadas em nome dele", escreveu Graham Smith no Twitter.