Pénis gigante desenhado num dos locais da festa da coroação de Carlos III

Um pénis gigante foi desenhado no relvado do famoso Royal Crescent, em Bath, onde irá decorrer uma festa no dia da coroação de Carlos III.De acordo com o jornal New York Post, os residentes aperceberam-se, esta quinta-feira de manhã, que alguém tinha aparado a relva desenhando um pénis no relvado.Ainda não se sabe se a polícia está a investigar o caso.As cerimónias de coroação de Carlos III realizam-se no próximo sábado, dia 6 de maio, em Londres, 70 anos depois da cerimónia de Isabel II. São esperadas milhares de pessoas nas avenidas de Londres.