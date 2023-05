Príncipe Harry chega a Londres em voo comercial para a coroação de Carlos III

Sussex viajou sozinho para participar na cerimónia de coroação do pai, Carlos III, marcada para este sábado, 6 de maio. Apesar de Harry, 38 anos, estar presente, o Palácio de Buckingham confirmou no mês passado que a mulher, Meghan Markle, não vai participar na cerimónia.





O Príncipe Harry chegou a Londres, esta sexta-feira, num voo comercial, avança a Page Six. O Duque deHarry vai regressar Los Angeles, nos EUA, duas horas depois da cerimónia, para conseguir chegar a tempo de participar na festa de aniversário do filho Archie, que celebra este sábado o quarto aniversário."Harry vai fazer todos os esforços para voltar a tempo para o aniversário de Archie", disse uma fonte à Page Six.Em setembro de 2021, Harry e Meghan foram criticados por usarem um jato privado para viajar depois de terem participado num evento em Nova Iorque para a consciencialização para as mudanças climáticas.