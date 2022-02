A situação no Leste da Ucrânia teve esta sexta-feira uma reviravolta inesperada quando os líderes rebeldes pró-russos que controlam as regiões de Donetsk e Lugansk anunciaram o início da retirada em massa de civis para a Rússia. O anúncio-surpresa surge numa altura em que o presidente russo, Vladimir Putin, denunciou “uma deterioração da situação” no Leste da Ucrânia e acusou Kiev de promover “uma campanha maciça e sistemática de violação dos direitos humanos” e de legalizar a “discriminação das populações russas”.