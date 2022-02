"Erro de cálculo grave": Boris Johnson anuncia sanções impostas à Rússia e garante apoiar a Ucrânia

Boris Johnson falou na manhã desta terça-feira numa reunião de emergência de segurança nacional para apresentar as sanções impostas pelo Reino Unido à Rússia na sequência do reconhecimento da independência das regiões de Donetsk e Lugansk, no Leste da Ucrânia, por parte de Putin.O primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido irá continuar a apoiar economicamente a Ucrânia e que o presidente russo vai perceber que fez um "erro de cálculo grave".Boris Johnson disse ainda que Vladimir Putin está inclinado para "invadir a Ucrânia em grande escala".