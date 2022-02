Piloto português sobrevoa Roménia e Moldávia. Espaço aéreo ucraniano 'limpo' com o começar da guerra

Numa altura em que o conflito da Rússia com a Ucrânia já estalou e já ocorrem ataques aéreos, ofensivas por terra e lançamento de mísseis, são vários os governantes ucranianos que, ao longo desta quinta-feira, têm sublinhado a importância de garantir que as forças russas não conquistam o espaço aéreo na Ucrânia, de forma a prevenir a construção de ofensivas inimigas mais robustas.Com efeito, o espaço aéreo ucraniano, assim como o da vizinha Moldávia (e parte do da Bielorrússia), aparecia absolutamente 'limpo' de quaisquer voos comerciais esta quinta-feira à tarde, devido ao estalar do conflito. Olhando para os radar de aviação online, é possível observar com clareza a 'mancha' de aviões que cobre quase toda a Europa, com exceção dos três territórios já referidos.A CMTV falou com um piloto que sobrevoava precisamente a zona de fronteira da Moldávia com a Roménia e que deu precisamente conta dessa situação.