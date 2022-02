Lituânia e Moldávia anunciam Estado de Emergência após invasão russa à Ucrânia

A Lituânia e a Moldávia, dois países que se encontram perto da Ucrânia, anunciaram esta quinta-feira que vão entrar em Estado de Emergência."Hoje vou assinar um decreto sobre a introdução do Estado de Emergência, que será aprovado pelo Parlamento numa sessão extraordinária", disse o Presidente lituano, avança a NBC NewsGitanas Nauseda caracterizou as ações da Rússia como uma "agressão militar não provocada" que ameaça "milhões de vidas inocentes e mina os alicerces da ordem internacional".Apesar de não fazer parte da NATO, a Moldávia já se mostrou disponível para receber cidadãos ucranianos. "Vamos ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda e apoio", disse a presidente Maia Sandu.