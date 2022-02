Marcelo Rebelo de Sousa: "Portugal é sempre muito firme quando se trata de violações do Direito Internacional"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta manhã de quinta-feira àsobre o ataque russo à Ucrânia. "A primeira palavra a utilizar é 'condenação'. Portugal é sempre muito firme quando se trata de violações do Direito Internacional", disse o chefe de estado."Os serviços diplomáticos continuam a proceder no sentido de aconselhar, acompanhar e apoiar os portugueses nesta situação com termos condenáveis", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda que esta é "uma preocupação de todas as autoridades portuguesas e de todo o país".