"Vamos proteger a nossa terra": Presidente da Ucrânia pede calendário claro para adesão à NATO

Volodymyr Zelenskiy, o presidente ucraniano, disse este sábado que a Ucrânia está pronta a enfrentar a ameaça russa, mesmo sem o apoio dos parceiros da NATO.O presidente ucraniano afirmou que é urgente dar apoio à Ucrânia que funciona como "escudo" da Europa contra a Rússia há oito anos (desde a anexação da Crimeia). "A Ucrânia tem aspirações de paz, tal como a Europa". Zelenskiy, que falava na Cimeira de Segurança em Munique, na Alemanha, declarou que preferia ver a situação ser resolvida pela via diplomática, mas que se tal não for possível, não terá medo de entrar no campo militar.Zelenskiy desafiou ainda os líderes dos países da NATO a clarificarem se desejam ou não que a Ucrânia passe a fazer parte da organização ou não. "Disseram-nos que as portas da NATO estavam abertas, mas que neste momento ainda não era possível. Estas portas estão de facto abertas", questionou. O governante reforçou que mesmo sem o apoio dos parceiros, os ucranianos irão enfrentar o exército russo.Durante a Cimeira de Segurança, Zelenskiy exortou às potenciais mundiais reunidas para que dessem garantias de que defenderão a Ucrânia em caso de tentativa de invasão por parte da Rússia.