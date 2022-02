Zelensky garante a Macron que "não retaliará" contra provocações russas

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu este sábado ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que "não retaliará" contra as "provocações" russas no leste da Ucrânia e que permanecerá disponível para o "diálogo" com Moscovo.

"Disse que não retaliará contra provocações ao longo da linha de contacto" e "confiou-lhe a tarefa de informar Vladimir Putin sobre a disponibilidade da Ucrânia para o diálogo", revelou a presidência francesa, no final de uma reunião de quase uma hora entre os dois chefes de Estado.

O Presidente francês deverá manter conversações com o seu homólogo russo às 11:00 locais de domingo (10:00 em Lisboa), num "último esforço possível e necessário para evitar um grande conflito na Ucrânia", acrescentou o Eliseu.