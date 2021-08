O avião da Força Aérea norte-americana retirou no passado domingo vários civis de Cabul, no Afeganistão, após a tomada do país pelos talibãs.A imagem do avião lotado com centenas de afegãos em fuga no aeroporto de Cabul está a correr mundo. De acordo com a Reuters, estariam a bordo cerca de 650 pessoas. No entanto, e através de rádio da torre de controlo, a tripulação a bordo confirmou a presença de 800 pessoas na aeronave.O controlador aéreo não quis acreditar: "800 pessoas no avião? F****".