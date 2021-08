Airbnb oferece habitações gratuitas a 20 mil refugiados afegãos

A plataforma de alojamento Airbnb anunciou esta terça-feira que vai acolher de forma gratuita 20 mil refugiados afegãos. O anúncio foi feito na rede social Twitter pelo CEO da empresa, Brian Chesky.

Brian escreveu que a decisão foi tomada para responder "a uma das maiores crises humanitárias de todos os tempos" e espera inspirar líderes de outros negócios a fazer o mesmo.





Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Talibãs declaram vitória e fim da guerra no Afeganistão Leia também

A oferta de alojamento tem "efeitos imediatos" e a Airbnb encontra-se a trabalhar com organizações não-governamentais de apoio aos refugiados para que estes consigam recomeçar as suas vidas num "local seguro".

Recorde-se que os talibãs tomaram o controlo do Afeganistão e desde então muitas pessoas já foram retiradas do país. Ainda assim, muitos cidadãos continuam no aeroporto de Cabul à espera de ser retirados.