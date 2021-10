Bebé entregue a soldado americano em Cabul está a viver com a família nos EUA

Liya





Hameed, o pai da criança, entregou a filha a um soldado no Aeroporto Internacional de Cabul. "Naquele dia entreguei o meu bebé a um estranho. A única coisa em que confiei é que era um soldado e que a minha filha ficaria segura", disse na época.





Hameed trabalhou durante cinco anos como intérprete e conselheiro cultural para os militares norte-americanos em Cabul. Durante o mês de agosto esteve a auxiliar nas operações de retirada do país. Ao longo desse tempo esteve numa localização segura e não pôde estar presente no nascimento da filha. O medo de represálias levou-o a querer abandonar o país.



Apesar de estar segura, a família teve de partir sem qualquer forma de identificação. Sadia e a filha precisam de cuidados médicos, mas Hameed não consegue levá-las ao médico sem o seguro.



O pai da criança criou uma página de angariação de fundos e espera conseguir ajuda no recomeço da vida da família nos EUA.

A imagem correu mundo. Um pai a entregar a filha a um soldado norte-americano durante a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Meses depois, a bebéestá agora junto da família, a viver no estado do Arizona.A família, incluindo